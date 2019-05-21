عقبتان في طريق يوفنتوس لاستقطاب كلوب

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، خلفًا للإيطالي ماسيمليانو أليجري.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن قدوم كلوب إلى تورينو يعد حلمًا لجماهير السيدة العجوز، ولكن هناك عقبتين أمام إتمام التعاقد.

وتتمثل العقبة الأولى في أن كلوب يملك شرطًا جزائيًا ضخمًا في عقده يبلغ 36.5 مليون يورو كما يتقاضى راتبًا يصل إلى 8 ملايين يورو.

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أما العقبة الثانية، فأنه على أعتاب تحقيق المجد مع الريدز، بعد أن وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وبات قريبًا من تحقيق أول ألقابه الأوروبية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كلوب من الصعب أن يغادر ليفربول، إلا في حالة حدوث أمر ضخم بقلعة "أنفيلد" خلال الصيف المقبل.

يذكر أن يوفنتوس أعلن رحيل أليجري بشكل رسمي، الأسبوع الماضي، وترشح التقارير الإيطالية أكثر من اسم لخلافة المدرب الإيطالي بجانب كلوب مثل بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، وماوريسيو ساري (تشيلسي)، وماوريسيو بوكيتينو (توتنهام).