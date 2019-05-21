صفقة مميزة في الطريق ليوفنتوس

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، إن نادي يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع نجم لاتسيو ومنتخب صربيا، على الانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن يوفنتوس استأنف مفاوضاته مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط لاتسيو، موضحة أن البيانكونيري توصل بالفعل لاتفاق من حيث المبدأ على ضمه للفريق.

وأشارت إلى أن السيدة العجوز عرض عقدًا يمتد لخمس سنوات مقبلة على اللاعب.

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وتابعت أن يوفنتوس لا يزال يتعين عليه التفاوض مع نادي لاتسيو، مضيفة بأن المفاوضات بين الطرفين ستبدأ قريبًا.

وتشير تقارير صحفية إلى أن كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو، لا يرغب في بيع سافيتش بأقل من 100 مليون يورو.

يذكر أن لاعب الوسط الصربي، كان مطمعًا لكبار الأندية الأوروبية في فترات الانتقالات الماضية، مثل مانشستر يونايتد، ريال مدريد، باريس سان جيرمان ويوفنتوس.