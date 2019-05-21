الهلال يبدأ موسمه الجديد مبكرا والمدرب أولوية

تعكف إدارة نادي الهلال من الآن على وضع خطة الإعداد للموسم الجديد، ويأتي التعاقد مع جهاز فني جديد على رأس ملفات الإعداد.

وانتهت علاقة المدرب البرازيلي شاموسكا بالنادي بنهاية مباراة الدحيل القطري في ختام دوري أبطال آسيا أمس والتي انتهت بالتعادل 2 /2 .

وكانت الإدارة الهلالية قد قررت منح اللاعبين إجازة لمدة 38 يوماً اعتباراً من اليوم الثلاثاء، على ان تنتهي يوم 27 يونيو المقبل، وأن يكون موعد المعسكر الخارجي يوم 4 يوليو.

وحرصت الإدارة الهلالية على على العودة المبكرة للاعبين من الإجازة، نظرا لارتباط الفريق بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، كما ان الموسم الجديد سوف ينطلق 16 أغسطس المقبل.