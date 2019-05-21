فاران يحسم قراره النهائي بشأن ريال مدريد

أنهى الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، الجدل الذي أثير خلال الأسابيع الأخيرة حول مستقبله مع الميرنجي، وإمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال فاران، خلال تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأستمر هنا في العام المقبل، ومتأكد من أننا سنسترجع مشاعر قوية".

وعن الأسبوع الكارثي الذي ودع فيه الملكي دوري الأبطال وكأس الملك، ضد أياكس وبرشلونة، أجاب: "لقد قاتلنا وحاولنا بجد، ولا يمكننا إلقاء اللوم على أي شيء، ولكننا افتقدنا للشرارة في اللحظات الصعبة".

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وأضاف: لم أكن في مستواي الأمثل، ولكنني سأستعيد أفضل نسخة مني مرة أخرى".

واختتم: "علينا أن نتطور، وزيدان كان واضحًا في ذلك، وعلينا إعادة البناء وتغيير الأشياء".