22 لاعبا في رحلة الترجي إلى المغرب

يطير الترجي الرياضي التونسي، غدا الأربعاء، إلى المغرب على متن طائرة خاصة، قبل يومين من لقاء الذهاب للدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا، الذي سيجمعه بالوداد البيضاوي.

و قرر المدير الفني للترجي الرياضي معين الشعباني ضم 22 لاعبا لرحلة المغرب، وهم:

حراسة المرمى: معز بن شريفية ـ رامي الجريدي ـ علي الجمل.

الدفاع: سامح الدربالي ـ محمد أمين المسكيني ـ أيمن بن محمد ـ شمس الدين الذوادي ـ خليل شمام ـ محمد علي اليعقوبي ـ إيهاب المباركي.

وسط الميدان: غيلان الشعلالي ـ فوسيني كوليبالي ـ فرانك كوم ـ سعد بقير ـ حمدو الهوني ـ أنيس البدري.

Advertisements

الهجوم: ياسين الخنيسي ـ يوسف البلايلي ـ آدم الرجايبي ـ هيثم الجويني ـ جونيور لوكوزا ـ بلال الماجري.

وسيجري فريق باب سويقة حصة تدريبية وحيدة يوم الخميس 23 مايو/ أيار، في توقيت اللقاء الذي ينتظر أن يسجل فيه المهاجم ياسين الخنيسي عودته إلى التشكيلة الأساسية لفريقه بعد أن تخلف عنها في اللقاءات الأخيرة.