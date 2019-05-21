عودة ميسي وأجويرو لقائمة الأرجنتين استعدادًا لكوبا أمريكا

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين عن قائمة التانجو التي تستعد لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في البرازيل خلال الفترة بين 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبلين.
وشهدت القائمة عودة اللاعب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني بعد غيابه عن المشاركة الدولية مع التانجو عقب نهاية منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا 2018.
وكان ميسي قد غاب عن المشاركة الدولية رفقة الأرجنتين بعد الإخفاق المونديالي، وعاد للظهور خلال معسكر التانجو الأخير الذي تخلله وديتي فنزويلا والمغرب.
كما تواجد في القائمة سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي في أول ظهور له تحت قيادة سكالوني، بينما تم استبعاد ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان نظرًا لغيابه عن المشاركة رفقة فريقه الإيطالي.
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