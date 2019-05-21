وولفرهامبتون يترقب عودة سيلفا إلى ميلان

انتهت إعارة المهاجم البرتغالي أندري سيلفا إلى نادي إشبيلية الإسباني بنهاية الموسم الجاري، وبات من المقرر عودته إلى فريقه السابق ميلان، لتحديد مصيره.

وودع سيلفا إشبيلية برسالة خاصة عبر "إنستجرام"، قال فيها: "انتهى الموسم، أشكر إشبيلية على الترحيب المذهل. أحببت روح النادي والمدينة.. آمل أن يجلب المستقبل أشياءً جيدة".

وسيعود سيلفا إلى ميلان حيث سيحسم مستقبله، بعد أن تم ربط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالانتقال إلى نادي وولفرهامبتون مع بداية الموسم الجديد.

ويقود وولفرهامبتون فنيًا المدرب البرتغالي نونو سانتو، كما يضم الفريق أكثر من لاعب برتغالي أبرزهم روبن نيفيز وجواو موتينيو وروي باتريسيو.

ولم يمر اللاعب البرتغالي الشاب بموسم مميز مع إشبيلية، حيث سجل 9 أهداف فقط خلال 25 مباراة خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم بقميص إشبيلية، مما يجبر ميلان على بيعه.