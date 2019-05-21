بايرن ميونخ يناور لخطف سلاح جوارديولا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن نادي بايرن ميونخ واثق من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بايرن ميونخ بات واثقًا أنه قادر على ضم الألماني ليروي ساني، جناح السيتي، لدعم هجوم البافاري وإعادة الفريق إلى الواجهة الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثقة البايرن تأتي من أن مكانة اللاعب الألماني تراجعت لدى مدربه الإسباني بيب جوارديولا في الموسم الحالي، كما أن ساني قام بتجميد مفاوضات تجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2021.

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كما أن إدارة السيتي ترى أن اللاعب لن يستمر مع النادي الإنجليزي لفترة طويلة، ولذلك قد يكون الحل الأفضل هو بيعه في الصيف المقبل.

ويعود خفوت ساني مع السيتي في الموسم الحالي إلى التعاقد مع الجزائري رياض محرز، بالإضافة إلى المستوى الرائع الذي يقدمه البرتغالي برناردو سيلفا.

يذكر أن بايرن ميونخ يريد أن يكون ساني بديلًا للثنائي الراحل آريين روبن وفرانك ريبيري، خاصة أن نجم مانشستر سيتي معتاد على أجواء الدوري الألماني.