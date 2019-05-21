جاريث بيل ناقم على حياة لاعبي كرة القدم

واصل الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، تصريحاته المثيرة للجدل، والتي تُبرز شخصيته الانطوائية التي لا تضعه في دائرة الأضواء، حيث انتقد حياة لاعبي كرة القدم.
وقال بيل، خلال فيلم تسجيلي لقناة "BT" الإنجليزية: "حياة لاعب كرة القدم، تبدو وكأنه إنسان آلي".
وأضاف: "هم يخبرونا أين نكون، ومتى سنكون هناك، وفي أي وقت يجب أن نأكل، وفي أي وقت يجب أن نذهب مع المدرب، ويبدو أنك تفقد حياتك بطريقة ما".
وتابع الويلزي: "لا يمكنك اختيار ما تريد القيام به ومتى، ومن ناحية أخرى أعتقد أن مهنة كرة القدم قصيرة جدًا لدرجة أنه يتعين عليك أحيانًا التضحية بهذه الأشياء".
ويعيش بيل فترة صعبة مؤخرًا، حيث خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
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