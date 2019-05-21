جيرالدو يتواجد.. أنجولا تعلن قائمة كأس أمم أفريقيا

أعلن سيردان فاسيليفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا، عن قائمة مكونة من 27 لاعب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

قائمة أنجولا شهدت تواجد جيرالدو لاعب النادي الأهلي بين الـ27 الذين تم استدعاءهم للقائمة التي يغلب عليها الأسماء المحلية من فريقي بترو أتلتيكو وبريميرو دي أجوستو تحديدًا.

وانتقل جيرالدو إلى صفوف الأهلي خلال شهر يناير الماضي قادمًا من بريميرو دي أجوستو، ليبدأ في الظهور مع الفريق بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشهدت قائمة أنجولا استدعاء كلًا من برونو جاسبر ورامالهو شيمينو اللذان سبق لهما تمثيل منتخبات الشباب في البرتغال وإسبانيا على التوالي.

كما تم استدعاء جيريمي بيلا الذي يحمل الجنسية الفرنسية وكان مرشحًا لتمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى باستوس لاعب لاتسيو الإيطالي.

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وتضم قائمة أنجولا كلًا من:

حراسة المرمى: توني كاباكا، لاندو، ندولو.

خط الدفاع: إيدي أفونسو، ويلسون جاسبر، داني أوفونسو، سالوماو تروكو، إيزاك دا كوستا، باوتو جوناثام، ماتا موكوني، بارتولوميو باستوس، جوناس شيمينو، برونو جاسبر.

خط الوسط: هيرنيلسون دو كارمو، مانويل كافومانا، خوسيه ماكايا، ستلفيو دا كروز.

خط الهجوم: كريستوفاو مابولولو، داياسوناما تشيكو، جيلسون دالا، ماتيوس جاليانو، فريدي ربيبرو، جالما كامبوس، جيرالدو، ويلسون إدواردو، جيرمي بيلا.