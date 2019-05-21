جراحة ناجحة لنجم يوفنتوس

كشف يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعب الفريق، عقب إصابته خلال مباراة البيانكونيري الأخيرة أمام أتالانتا، بمنافسات الأسبوع 37 من الكالتشيو.
وذكر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، أن البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق، خضع لعملية جراحية في الأنف، مشيرا إلى أن اللاعب سيعود بعد فترة نقاهة بسيطة.
وشارك كانسيلو في مباراة فريقه أمام أتالانتا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1/1)، إلا أنه تعرض لإصابة في الأنف خلالها.
وتوج يوفنتوس بلقب الإسكوديتو هذا الموسم، للمرة الثامنة على التوالي في إنجاز فريد من نوعه على مستوى إيطاليا.
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