توتنهام يتطلع لضم لاعب برشلونة

يسعى توتنهام للتعاقد مع لاعب بصفوف برشلونة، بحسب ما كشفت الثلاثاء تقارير إخبارية.
وذكرت صحيفة (سبورت) الكتالونية أن توتنهام، الذي يستعد لخوض نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو/حزيران أمام ليفربول، يخطط أيضا لدعم صفوفه بالجناح مالكوم، استعدادا للموسم المقبل.
وأضافت أن "السبيرز" استغلوا الاتصالات مع إدارة برشلونة بشأن التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي آندري جوميز، المعار هذا الموسم لصفوف إيفرتون، ليضعوا أيضا على الطاولة اسم مالكوم، الهدف الذي يسعى المدرب ماوريسيو بوكيتينو نحوه في الموسم الجديد.
وتسعى العديد من الأندية لضم مالكوم (22 عاما) في الموسم المقبل سواء من البريميرليج أو السيري آ أو البوندسليجا.
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