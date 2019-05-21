جون أنطوى يقود الهجوم فى تشكيل مصر المقاصة أمام إنبي الليلة...

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جدة - عمرو شويل حسم جمال عمر ، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة إنبى ، التي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ، بإستاد بتروسبورت ، ضمن مواجهات الجولة ٣٣ لمسابقة الدوري . وضم التشكيل: محمد كوكو لحراسة المرمي عاصم سعيد _احمد عبدالعزيز مودي - محمد دبش - عصام صبحي في خط الدفاع Advertisements محمد دسوقي - مصطفى شبيطه - باولن فوافي - ميدو جابر - محمد توني في خط الوسط جون أنطوى في الهجوم وعلى دكة البدلاء : بلتاجي سمير لحراسة المرمي – طه عادل - أحمد محسن - هاني سعيد - محمد رمضان - شميلس بيكلي - مروان حمدي ويغيب أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي، واسامه جلال، وصلاح عاشور للإصابة . ويدخل المقاصة مباراة اليوم ، برصيد ٤٥ نقطه في المركز السادس بجدول الدوري.

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