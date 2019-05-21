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شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين مدرب الاسماعيلي ودونجا لإستعادة مستواه قبل لقاء الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جلسة خاصة عقدها محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى، مع محمود دونجا ارتكاز الفريق على هامش المران الختامى الذى أقيم مساء اليوم ، وحرص مدرب الدراويش على تحفيز لاعب الزمالك والمقاصة سابقا من أجل استعادة مستواه المعهود فى لقاء الأهلي.
ويلتقى الإسماعيلى منافسه الأهلى مساء غدٍ الأربعاء باستاد برج العرب ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 من عمر الدورى المصرى.
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