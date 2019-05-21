شكرا لقرائتكم لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بجمل تكتيكية أمام الاسماعيلي وحصد النقاط الثلاث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل محاضرة مطوَّلة عقدها مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق داخل ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غدٍ ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من بطولة الدوري.
وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين في العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وطالبهم باستمرار السير في طريق الانتصارات، وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق نحو الفوز بلقب الدوري.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي
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