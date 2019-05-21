شكرا لقرائتكم أبو الرجال حكما مساعدا فى مباراة بولندا وكولومبيا بافتتاح كأس العالم للشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك اليوم الحكم المساعد الدولى محمود أبو الرجال، فى إدارة مباراة بولندا وكولومبيا بافتتاح كأس العالم للشباب التى تستضيفها بولندا في الفترة من 24 مايو الجاري وحتى 15 يونيو المقبل. يشارك فى بطولة العالم للشباب الثانى المصرى جهاد جريشة حكم الساحة ومحمود أبو الرجال الحكم المساعد . Advertisements محمود أبو الرجال يعمل ضابط بالقوات المسلحة المصرية وضمن أفضل المساعدين فى مصر وأفريقيا و له ظهور قوى فى كافة البطولات الافريقية . وتقام مباراة الافتتاح بين بولندا وكولومبيا ضمن منافسات المجموعة الاولى التى تضم تاهيتى والسنغال وبولندا ووكولومبيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الرجال حكما مساعدا فى مباراة بولندا وكولومبيا بافتتاح كأس العالم للشباب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.