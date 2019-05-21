شكرا لقرائتكم جلسات تحفيز للاعبي الإسماعيلي قبل لقاء الأهلى غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جلسات تحفيز حرص عليها الجهاز الفني ومحمود متولي قائد الإسماعيلى على تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الدورى “الأهلى” فى القمة التى ستجمعهما مساء غدٍ الأربعاء باستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 لبطولة الدورى الممتاز.

كما قام باهر المحمدى المدافع الدولى واحد كباتن الفريق بالمشاركة فى جلسة تحفيز للاعبين والتأكيد على ضرورة اسعاد الجماهير وتعويض الاخفاقات التى تعرض لها الفريق هذا الموسم.

ويتطلع الإسماعيلى لاستمرار النتائج الإيجابية من أجل ضمان تحقيق مركز جيد هذا الموسم.

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