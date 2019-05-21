شكرا لقرائتكم عمر صلاح لجماهير الزمالك : في انتظاركم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عمر صلاح حارس مرمى الزمالك الشاب "فيديو" لجماهير الفريق الأبيض عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قبل مواجهة نهضة بركان المغربى الأحد المقبل. وعلق حارس الزمالك على الفيديو قائلا : "نحن في انتظاركم الأحد المقبل" فى إشارة لجماهير الزمالك. ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان الأجد المقبل على ملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب فى حضور 40 ألف مشجع.

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