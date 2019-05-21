شكرا لقرائتكم الجهاز الفني للأهلي يدرس الاسماعيلي بمشاهدة أخر 3 مباريات له... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في اطار سعى الجهاز الفني للأهلي لدراسة تكتيكات الاسماعيلي ، شاهد الجاز الفني للأحمر أخر 3 مباريات للإسماعيلي في بطولة الدوري من أجل استكشافه قبل لقاء الغد المُرتقب الذى يجمع الفريقين بالدوري .

ويلعب الاهلي مع الاسماعيلي في العاشرة من مساء غداً ، الأربعاء ، ببرج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز ويحتل الاهلي قمة الدوري برصيد 73 نقطة فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة.

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ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي دراسة الإسماعيلي جيداً قبل مواجهة الغد المُرتقبة لذا شاهد أخر ثلاث مباريات من أجل مناقشتها مع اللاعبين خلال محاضرة هامة غداً يُحدد فيها نقاط القوة والضعف في المنافس ودور كل لاعب.

وحقق الإسماعيلي نتائج متفاوتة في أخر 3 مباريات بالدوري حيث خسر من الاتحاد السكندري 1/3 ثم تعادل مع الإنتاج الحربي سلبياً قبل أن يفوز على الداخلية بثنائية نظيفة.