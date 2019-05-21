شكرا لقرائتكم التشكيل النهائي لبتروجت أمام سموحة فى الجولة الـ33 للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت من التشكيلة النهائية لفريقه التى ستخوض لقاء سموحه بعد قليل ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى . وضمت تشكيلة بتروجت كل من : - حراسة المرمى : محمد بونجا Advertisements الدفاع : مروان النجار – أحمد عبد الرسول – حسام حسن – حمادة طلبه الوسط : حميد ماو – محمود عماد – محمد فييرا – زولا – أحمد عفيفى الهجوم : شكرى نجيب بينما يجلس على دكة البدلاء : على فرج – أحمد سالم صافى – احمد السباعى – علاء على – محمود صلاح – أحمد العجوز – كريس جادى

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