شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يحسم تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي للموسم الرياضي الجديد 2019/2020، والتي جاءت بناءً على الترشيحات المقدمة من رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بصفته المسئول الأول عن إدارة اللعبات الأخرى وجاء تشكيل الأجهزة على النحو التالي: الطائرة «رجال»: ـ محمد مصيلحي مديراً فنياً ـ محمود فرج مديراً لقطاع الناشئين. ـ محمد شعراوي مديراً للأكاديمية .

الطائرة «سيدات»: ـ حمدي الصافي مديراً فنياً ـ نور عطية مديراً لقطاع الناشئات .

كرة السلة «رجال»: ـ سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني «تم الاتفاق معه بالفعل» بعد نهاية الموسم الرياضي ، ـ سيد مصطفى مديراً لقطاع الناشئين. ـ طه الغنام مديراً للأكاديميات .

كرة السلة «سيدات»: ـ علي هاشم مديراً فنياً. ـ سيد صابر مديراً لقطاع الناشئات .

كرة اليد «رجال»: -عمر شوقي رئيساً للجهاز الفني. ـ جاري إتمام التعاقد مع مدير فني أجنبي على مستوى يحقق طموحات الأهلي وجماهيره. ـ تامر عادل مديراً لقطاع الناشئين. ـ عبدالرحيم القليوبي مديراً للأكاديميات .

كرة اليد «سيدات»: ـ ياسر صلاح مديراً فنياً. ـ د.هالة زكي مديراً لقطاع الناشئات. ألعاب القوى: ـ ياسر داؤود مديرًا فنيًا. الجمباز: ـ د.محمد فؤاد مديرا فنيا ومعه الخبير الأجنبي فيكتور أليكسيكوف .

تنس الطاولة: ـ أشرف عبدالفتاح مديراً فنياً ومعه الخبير الأجنبي زانج شاولينج. ـ فتحي عبده مديراً لقطاع الناشئين. – عادل شومان مديراً لقطاع الناشئات .

الكاراتيه: ـ د.مراد عاصم رئيساً لجهاز الكاراتيه .

ألعاب الماء: ـ وائل عزت رئيساً لجهاز ألعاب الماء.. الاحتياجات الخاصة: ـ العجمي سعيد المشرف العام على الاحتياجات الخاصة. – مصطفى نوفل المشرف العام على الرياضة للجميع .

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