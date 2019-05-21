شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تحتشد أمام النادى لشراء تذاكر مباراة نهائي الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأت جماهير الزمالك فى التوافد على بوابات القلعة البيضاء بميت عقبة، من أجل شراء تذاكر مباراة الفريق الكروى الأول أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، أعلن طرح التذاكر فى منافذ البيع بالإسكندرية، مساء اليوم، على أن يتم طرحها فى مقر النادى وباقى المحافظات بداية من غدًا الأربعاء.
ويكثف مسئولو القلعة البيضاء اتصالاتهم فى الوقت الحالى من أجل الحصول على موافقة بزيادة عدد الجماهير فى مواجهة نهضة بركان، لـ 60 ألف متفرج، بدلاً من 40 ألف، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح فى الساعات الأولى من اليوم، بأنه حصل على موافقة بحضور 60 ألف، ثم صدر الخطاب الرسمى بـ 40 ألف مشجع.
ومن المنتظر طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادى الزمالك، ونادى الشمس، ونادى السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفى السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديى الترام والأولمبى، والشرقية.
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