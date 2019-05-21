شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يعلق على استبعاده من قائمة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر رمضان صبحى لاعب الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن قائمة المنتخب الوطنى الأولية التى تم الإعلان عنها صباح اليوم الثلاثاء. وكتب رمضان على النحو التالى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني و كل الدعم للجهاز الفني و اللاعبين في كأس الأمم الأفريقيه

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