شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يرد على صالح جمعه : فين وائل جمعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء وعبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك بعد استبعاد الثنائى من قائمة المنتخب الوطنى التى تستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

رد زكريا على النقاش الذى دار بين الأخوين جمعة عبر حسابهما على مقع التدوينات القصيرة "تويتر" استفسار كل منهما عن سببب استبعاد الأخر من المنتخب قائلا :وائل جمعة فين".

وكتب صالح جمعة فين عبد الله جمعة ليرد عليه الاخير فين صالح جمعة.

قائمة منتخب مصر

وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب القائمة التى جاءت كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي ،محمد الشناوي ، محمد أبوجبل ، محمود عبد الرحيم "جنش".

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خط الدفاع : أحمد المحمدي، عمر جابر، أحمد حجازي، على غزال، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، باهر المحمدي، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط : طارق حامد، محمد انني، نبيل عماد دونجا، وليد سليمان، عبد الله السعيد .

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مروان محسن، أحمد حسن كوكا، عمرو وردة، أحمد أيمن منصور، أحمد علي كامل.



مؤمن زكريا