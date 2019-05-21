شكرا لقرائتكم قائمة منتخب مصر .. عبد الله جمعة يرد الجميل لشقيقه صالح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قائمة منتخب مصر تشهد استبعاد عبد الله جمعة



رد عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك على سؤال شقيقه صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى الذى تعجب فيه من عدم انضمام لاعب القلعة البيضاء لقائمة المنتخب الوطنى التى تم الإعلان عنها صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

وكتب عبد الله جمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "فين صالح جمعة "، جاء ذلك ردا على تويتة شقيقة صالح جمعة التى علق خلالها على استبعاد لاعب الزمالك قائلا: "فين عبد الله جمعة ".