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شكرا لقرائتكم قائمة منتخب مصر .. عبد الله جمعة يرد الجميل لشقيقه صالح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قائمة منتخب مصر تشهد استبعاد عبد الله جمعة
رد عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك على سؤال شقيقه صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى الذى تعجب فيه من عدم انضمام لاعب القلعة البيضاء لقائمة المنتخب الوطنى التى تم الإعلان عنها صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.
وكتب عبد الله جمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "فين صالح جمعة "، جاء ذلك ردا على تويتة شقيقة صالح جمعة التى علق خلالها على استبعاد لاعب الزمالك قائلا: "فين عبد الله جمعة ".
قائمة منتخب مصروأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب القائمة التى جاءت كالتالي:
حراسة المرمى : أحمد الشناوي ،محمد الشناوي ، محمد أبوجبل ، محمود عبد الرحيم "جنش".
خط الدفاع : أحمد المحمدي، عمر جابر، أحمد حجازي، على غزال، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، باهر المحمدي، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط : طارق حامد، محمد انني، نبيل عماد دونجا، وليد سليمان، عبد الله السعيد .
خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مروان محسن، أحمد حسن كوكا، عمرو وردة، أحمد أيمن منصور، أحمد علي كامل.
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