شكرا لقرائتكم ديشان يرفض تدريب يوفنتوس الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم البحث عن مدير فني لفريقه بعد اعتذار ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن تدريب النادي صاحب الرقم القياسي من البطولات في إيطاليا.

وقال ديشان في باريس يوم الثلاثاء إنه شيء لطيف عندما تتحدث أندية كبيرة مثل يوفنتوس عن أحد، وأضاف: مستقبلي منصب حاليا على المنتخب الفرنسي، وكل طاقتي وتركيزي منصبان على تأهل فرنسا لبطولة أوروبا.

كان يوفنتوس قد أعلن الأسبوع الماضي عن إقالة مديره الفني ماسيميليانو أليغري.

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وتولى أليغري /51 عاما/ تدريب يوفنتوس عام 2014 قادما من ميلان، وقاد الفريق للقب الدوري في المواسم الخمسة الماضية، كما ساهم في فوز الفريق بثنائية الدوري والكأس في مواسمه الأربعة الأولى.

ووصل يوفنتوس تحت قيادة اليجري، إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى في 2015 حينما خسر الفريق على يد برشلونة الإسباني وفي 2017 خسر يوفنتوس أمام ريال مدريد.

ولكن رغم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية فشل يوفنتوس في التتويج بلقب دوري الأبطال وخرج من دور الثمانية على يد أياكس أمستردام الهولندي، وبات ماورييتسو ساري، المدير الفني لتشيلسي، هو أبرز المرشحين الآن لتدريب يوفنتوس.