تعرف على قائمة الأرجنتين لاستعداد لبطولة كوبا أمريكا

وضع ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة راقصي التانجو استعدادا لخوض بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف، ولم تشهد القائمة أي تغيرات كبيرة، حيث تواجد باولو ديبالا نجم يوفنتوس في القائمة رغم الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن وجود نية لاستبعاده.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا – أوجستين مارشسين -فرانكو أرماني.

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خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو – خوان فويث – ميلتون كاسكو – رينزو سارافيا – نيكولاس أوتاميندي – فونيس موري.

خط الوسط: إزكويل بالاسيوس- جيرمان بيزيلا –رودريجو دي بول – ماركوس أكونا – باولو ديبالا – جيوفاني لو سيلسو – ليوناردو باريديس – روبيرتو بيريرا -أنخيل دي ماريا – جويدو رودريجيز .

خط الهجوم: سيرخيو أجويرو – ليونيل ميسي– لاوتارو مارتينيز – ماتياس سواريز.

فيما تأكد غياب ماورو إيكاردي هداف إنتر ميلان عن المناسبات الضخمة لمنتخب بلاده، يذكر أن الأرجنتين تلعب في المجموعة الثانية مع كلا من كولومبيا ، باراجواي ، قطر.