ميسي موجود وإيكاردي وهيغواين خارج تشكيلة الأرجنتين

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أعلن مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل سكالوني الثلاثاء تشكيلة من 23 لاعبا استعدادا لخوض منافسات بطولة كوبا أميركا التي تنطلق الشهر المقبل في البرازيل، تضم القائد ليونيل ميسي ويغيب عنها ماورو إيكاردي وغونزالو هيغواين.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي في مركز تدريب إزيزا بالقرب من بوينوس أيرس إن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، وبينهم العائدان سيرخيو أغويرو وأنخل دي ماريا، "هم من نعتبرهم الأفضل".

وبعد فترة ابتعاد عن المنتخب عقب مونديال 2018 في روسيا، خاض ميسي في آذار/مارس الماضي المباراة الودية التي خسرتها الأرجنتين أمام فنزويلا 1-3 في مدريد. ولم يلعب نجم برشلونة الإسباني إلا تلك المباراة تحت اشراف المدرب سكالوني الذي تولى المهمة بعد المونديال.

وعاد الى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى منذ الخروج من ثمن النهائي أمام فرنسا الذي توجت باللقب، دي ماريا لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وأغويورو مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي.

ولم يستدع سكالوني المهاجمين الآخرين هيغواين المعار من يوفنتوس الإيطالي الى تشلسي الإنكليزي، وإيكاردي لاعب إنتر ميلان الإيطالي الذي غاب لفترة عن صفوف الفريق بين شباط/فبراير ومطلع نيسان/أبريل، على خلفية خلافات مع النادي بشأن عقده وسحب شارة القيادة منه.

وسيتم ميسي خلال البطولة التي تقام بين 14 حزيران/يونيو والسابع من تموز/يوليو، بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، وهو لا يزال يلهث وراء لقب أول مع منتخب بلاده.

ويشارك في البطولة القارية منتخبا قطر بطل آسيا واليابان كضيفين من خارج القارة، إضافة الى منتخباتها العشرة وهي البرازيل المضيفة، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي حاملة اللقب، كولومبيا، الإكوادور، الباراغواي، البيرو، الأوروغواي وفنزويلا.

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وتلعب الأرجنتين في المجموعة الثانية الى جانب كولومبيا والباراغواي وقطر، وهي لم تحرز اللقب منذ 1993 رغم بلوغها النهائي أربع مرات في النسخ الخمس الأخيرة (2004، 2007، 2015 و2016).

وبعد النهائي الأخير، أعلن ميسي اعتزال اللعب دوليا بعد فشله في إحراز لقب في ثلاث مباريات نهائية خلال عامين (كوبا أميركا مرتين ونهائي مونديال البرازيل 2014 أمام ألمانيا)، قبل أن يعود عن قراره في 2017.

وتستعد الأرجنتين لخوض المسابقة القارية بمباراة ودية مع نيكاراغوا في السابع من حزيران/يونيو.

في ما يأتي تشكيلة اللاعبين:

- لحراسة المرمى: أغوستين ماركيسين (أميركا مكسيكو المكسيكي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، وإستيبان أندرادا (بوكا جونيورز)

- للدفاع: جرمان بتسيلا (فيورنتينا الإيطالي)، خوان فويث (توتنهام الإنكليزي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، رنزو سارافيا (راسينغ كلوب)، راميرو فونيس موري (فياريال الإسباني)، وميلتون غاسكو (ريفر بلايت)

- للوسط: لياندرو باريديس وأنخل دي ماريا (باريس سان جرمان)، غيدو رودريغيز (أميركا مكسيكو)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتس الإسباني)، روبرتو بيريرا (واتفورد الإنكليزي)، رودريغو دي بول (أودينيزي الإيطالي)، إيزيكييل بالاسيوس (ريفر بلايت) وماركوس أكونيا (سبورتينغ البرتغالي)

- للهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وماتياس سواريز (ريفر بلايت).