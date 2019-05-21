شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد الأهلى.. ماذا قال لاسارتي للاعبيه قبل مواجهة الدراويش؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى محاضرة مطوَّلة مع لاعبى الفريق، داخل ملعب التتش فى ختام استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها مساء غدا ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من بطولة الدورى الممتاز.
وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين فى العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وطالبهم باستمرار السير فى طريق الانتصارات، وحصد ثلاث نقاط جديدة فىي مشوار الفريق نحو الفوز بلقب الدورى.
ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى ضد الأهلى.. ماذا قال لاسارتي للاعبيه قبل مواجهة الدراويش؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.