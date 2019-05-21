شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد الأهلى.. ماذا قال لاسارتي للاعبيه قبل مواجهة الدراويش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى محاضرة مطوَّلة مع لاعبى الفريق، داخل ملعب التتش فى ختام استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها مساء غدا ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من بطولة الدورى الممتاز.

وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين فى العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وطالبهم باستمرار السير فى طريق الانتصارات، وحصد ثلاث نقاط جديدة فىي مشوار الفريق نحو الفوز بلقب الدورى.

ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى.