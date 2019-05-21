الإسماعيلي يبدأ آخر مران استعدادًا للأهلي بـ"الفاتحة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للإسماعيلى اللمسات النهائية خلال المران الختامى الذى أقيم بملعب فندق الإقامة بالإسكندرية، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة الأهلى غدًا الأربعاء باستاد برج العرب، لحساب مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى. المران بدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يجتمع الجهاز الفنى مع اللاعبين لشرح كيفية التعامل مع تلك المباراة المرتقبة وتحفيزهم لاستمرار النتائج الإيجابية المحلية. كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية. واشتمل المران على كيفية الهجوم الخاطف لإرباك الفريق المنافس ووضعه تحت ضغط واختتم بتقسيمة حماسية حيث حرص الجهاز الفنى على إيقافها عدة مرات لمنح اللاعبين التعليمات الفنية وإصلاح الأخطاء.

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