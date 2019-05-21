شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كلمتين فى إيميل.. لـ نجوم المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت قائمة منتخب مصر التى أعلنت بانضمام 25 لاعباً لمعسكر الفراعنة استعداداً لوديتى غينيا وتنزانيا، قبل بدء منافسات أمم أفريقيا 2019 فى يونيو المقبل، العديد من علامات الاستفهام بين جموع المصريين عموما.. وأهل الكرة خصوصا.

القائمة خلت من نجوم كثر، كان الرأى العام ينتظر وجود أسمائهم وما زاد الاستفهام ضبابية عدم خروج الجهاز، أو أياً من أفراده للتعليق، كما أن القائمة لم تعلن فى مؤتمر صحفى كالعادة فى المنتخبات، ليفتح النقاش العام حولها.

تناقضات القائمة كما يردد الشارع المصري، بها العديد من الالتباسات، وهو ما كان يحتاج لإيضاح .. سواء للمنضمين، أو غير المنضمين.

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