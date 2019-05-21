الاتحاد السكندرى يهاجم الطلائع بـ"قمر وسيسيه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حلمى طولان، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، عن تشكيلة فريقه والتى ستخوض مباراته أمام نادى طلائع الجيش، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ووالتى تنطلق بعد قليل : وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالى: Advertisements حراسة المرمى: الهانى سليمان. خط الدفاع: ولاس سيلفا - محمود رزق - أحمد توفيق - السيد سالم. خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - عمار حمدي. خط الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر.

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