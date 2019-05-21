شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يجتمع مع دونجا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود جابر، المدرب العام للإسماعيلى، اجتماعًا مع محمود دونجا ارتكاز الفريق على هامش المران الختامى الذى أقيم مساء اليوم، وحرص مدرب الدراويش على تحفيز لاعب الزمالك والمقاصة سابقًا من أجل استعادة مستواه المعهود فى لقاء الأهلي.

ويلتقى الإسماعيلى منافسه الأهلى مساء غدٍ الأربعاء باستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ18 من عمر الدورى المصرى.