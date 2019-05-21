نور الشربينى تتأهل إلى دور الـ16 ببطولة بريطانيا للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلبت نور الشربينى بطلة العالم المصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش على مواطنتها سلمى هانى، فى المباراة التى جمعت الثنائى المصرى بمنافسات دور الـ32 ببطولة بريطانيا المفتوحة والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الحالى. وفازت الشربينى بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 23 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-4, 11-7 . Advertisements فيما ودعت هانيا الحمامى البطولة من دور الـ32 عقب خسارتها أمام منافستها نيلى جليس بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة امتدت لـ82 دقيقة، وجاءت نتائج الاشواط كالتالي:11-8, 11-6, 6-11, 5-11, 11-7 . وكانت رنيم الوليلى المصنفة الأولى ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة السابعة قد حجزن مقاعدهن بدور الـ 16 أيضا. وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أعرق البطولات فى تاريخ التسكواش، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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