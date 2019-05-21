شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كواليس استبعاد محمد عواد من قائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة كواليس استبعاد محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، من قائمة منتخب مصر، بعد المفاضلة بين 8 أسماء للتواجد فى القائمة المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019. لمعرفة الكواليس كاملة اضغط هنا..

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