سوبر كورة.. 5 مباريات مصيرية تجيب على سؤال من الهابط الثالث بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الجمهور المصرى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة 5 مباريات مصيرية ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتى ستكون فاصلة فى معرفة من سيكون الفريق الثالث الهابط مع النجوم والداخلية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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