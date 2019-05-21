شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كابتن الإسماعيلى لزملائه قبل مواجهة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود متولى، قائد الإسماعيلى، على تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الدورى الأهلى، فى القمة التى ستجمعهما مساء غدٍ الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 لبطولة الدورى الممتاز.

كما قام باهر المحمدى المدافع الدولى وأحد كباتن الفريق بالمشاركة فى جلسة تحفيز للاعبين والتأكيد على ضرورة إسعاد الجماهير وتعويض الإخفاقات التى تعرض لها الفريق هذا الموسم.

ويتطلع الإسماعيلى لاستمرار النتائج الإيجابية من أجل ضمان تحقيق مركز جيد هذا الموسم.