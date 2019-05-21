شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهاجم بتروجت بحسام حسن وأوكيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحة، عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجت فى الأسبوع الـ 33 باستاد الماكس بالإسكندرية والتى تنطلق فى العاشرة مساء. وجاء تشكيل سموحة كالتالى: محمد أبو جبل، كريم يحيى، محمود عزت، رجب نبيل، أحمد أبو الفتوح، إبراهيم عبد القوى، أحمد حمص، ديريك نسيبامبى، شريف رضا، أوميد أوكيرى، حسام حسن. وتُعد مباراة سموحة وبتروجت مصيرية للفريقين إذ يتواجد الأول فى المركز 15 برصيد 35 نقطة، ويتواجد الثانى فى المركز 16 برصيد 34 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يهاجم بتروجت بحسام حسن وأوكيرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.