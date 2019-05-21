أبو الرجال يشارك فى تحكيم افتتاح مونديال الشباب بين بولندا وكولومبيا الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك اليوم الحكم المساعد الدولى محمود أبو الرجال فى إدارة مباراة بولندا وكولومبيا بافتتاح كأس العالم للشباب التى تستضيفها بولندا بولندا، فى الفترة من 24 مايو الحالى وحتى 15 يونيو المقبل. ويشارك فى بطولة العالم للشباب الثانى المصرى جهاد جريشة حكم الساحة ومحمود أبو الرجال الحكم المساعد. محمود أبو الرجال ضمن أفضل المساعدين فى مصر وأفريقيا، وله ظهور قوى فى كافة البطولات الأفريقية. وتقام مباراة الافتتاح بين بولندا وكولومبيا ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم تاهيتى والسنغال وبولندا ووكولومبيا.

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