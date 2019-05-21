تعرف على تشكيل دجلة أمام حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى وادى دجلة، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود، على استاد المقاولون العرب، فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة الثالثة والثلاثين من الدورى الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالى: محمد عبد المنصف، يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، بسام وليد، بوزاس فاسيلوس، محمود عبد العاطى، أحمد سعيد، إبراهيم نداى، حسام عرفات، إبراهيم هلال .
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