شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يوجه رسالة للمدربين المُستبعدين من تشكيل الأجهزة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رءوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضى بالنادى الأهلي، الشكر إلى كل أبناء النادى من المدربين والشخصيات التى لم يقع عليها الاختيار للتواجد فى تشكيل الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للموسم الجديد، مؤكدًا أن ذلك لا يعنى التقليل من أى منهم.

وأوضح عبد القادر، أن كل أبناء النادى من الكوادر الرياضية المختلفة يعتبرون قامات كبيرة ونماذج يحتذى بها من حيث الالتزام والكفاءة، وأن اختيارات الأجهزة التى تم الإعلان عنها جاء فى ضوء احتياجات المرحلة المقبلة، مُشيرًا إلى استمرار الجهود الكبيرة من أجل الاستعداد بشكل مميز، والمنافسة على كل الألقاب والبطولات فى الموسم الجديد.

وشدد مدير عام النشاط الرياضى على اعتزاز النادى بكل أبنائه من مختلف الفرق الرياضية وثقته الكبيرة فى قدراتهم، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة.

كان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد وافق على تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضى للموسم الرياضى الجديد 2019/2020، والتى جاءت بناءً على ترشيحات رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بصفته المسئول الأول عن إدارة اللعبات الأخرى، وجاء تشكيل الأجهزة على النحو التالى:

الطائرة «رجال»: محمد مصيلحى مديراً فنياً ـ محمود فرج مديراً لقطاع الناشئين ـ محمد شعراوى مديراً للأكاديمية.

الطائرة «سيدات»: حمدى الصافى مديراً فنياً ـ نور عطية مديراً لقطاع الناشئات.

كرة السلة «رجال»: سيتم الإعلان عن اسم المدير الفنى «تم الاتفاق معه بالفعل» بعد نهاية الموسم الرياضى ـ سيد مصطفى مديراً لقطاع الناشئين ـ طه الغنام مديراً للأكاديميات.

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كرة السلة «سيدات»: على هاشم مديراً فنيا ـ سيد صابر مديراً لقطاع الناشئات.

كرة اليد «رجال»: عمر شوقى رئيساً للجهاز الفنى ـ جارى إتمام التعاقد مع مدير فنى أجنبى على مستوى يحقق طموحات الأهلى وجماهيره ـ تامر عادل مديراً لقطاع الناشئين ـ عبد الرحيم القليوبى مديراً للأكاديميات.

كرة اليد «سيدات»: ياسر صلاح مديراً فنيا ـ هالة زكى مديراً لقطاع الناشئات. ألعاب القوى: ـ ياسر داؤود مديرًا فنيًا. الجمباز: د.محمد فؤاد مديرا فنيا ومعه الخبير الأجنبى فيكتور أليكسيكوف.

تنس الطاولة: أشرف عبد الفتاح مديراً فنياً ومعه الخبير الأجنبى زانج شاولينج ـ فتحى عبده مديراً لقطاع الناشئين – عادل شومان مديراً لقطاع الناشئات.

الكاراتيه: د.مراد عاصم رئيساً لجهاز الكاراتيه.

ألعاب الماء: وائل عزت رئيساً لجهاز ألعاب الماء.. الاحتياجات الخاصة: العجمى سعيد المشرف العام على الاحتياجات الخاصة – مصطفى نوفل المشرف العام على الرياضة للجميع.