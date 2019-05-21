شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستكشف الإسماعيلى من آخر 3 مباريات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد الجهاز الفنى للأهلى آخر 3 مباريات للإسماعيلى فى بطولة الدورى من أجل استكشافه قبل لقاء الغد المُرتقب الذى يجمع الفريقين بالدورى.

ويلعب الأهلى مع الإسماعيلى فى العاشرة من مساء غد، الأربعاء، ببرج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 73 نقطة فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة.

ويحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى دراسة الإسماعيلى جيداً قبل مواجهة الغد المُرتقبة لذا شاهد آخر ثلاث مباريات من أجل مناقشتها مع اللاعبين خلال محاضرة مهمة غداً يُحدد فيها نقاط القوة والضعف فى المنافس ودور كل لاعب.

وحقق الإسماعيلى نتائج متفاوتة فى آخر 3 مباريات بالدورى، حيث خسر من الاتحاد السكندرى 1/3 ثم تعادل مع الإنتاج الحربى سلبياً قبل أن يفوز على الداخلية بثنائية نظيفة.