شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يرد على شقيقه: فين صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، على سؤال شقيقه صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، الذى تعجب فيه من عدم انضمام عبد الله لقائمة المنتخب الوطنى التى تم الإعلان عنها صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب عبد الله جمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "صالح جمعة فين؟"، وذلك ردًا على سؤال شقيقه صالح الذى طرح سؤالاً: "عبد الله جمعة فين؟".

- أحمد المحمدى (استون فيلا الإنجليزى) - وليد سليمان (الأهلى) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - أحمد على كامل (المقاولون العرب) - محمد الننى (أرسنال الإنجليزى) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) - أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد الشناوى (بيراميدز) - مروان محسن (الأهلى) - محمد أبوجبل (سموحة) - طارق حامد (الزمالك) Advertisements - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى) - على أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالى) - محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركى) - عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى) - أيمن أشرف (الأهلى) - محمد الشناوى (الأهلى) - محمود حمدى "الونش " (الزمالك) - باهر المحمدى (الإسماعيلى) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز) - محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة) وكتب صالح جمعة عبر حسابه على "تويتر": "فين عبد الله جمعة"

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