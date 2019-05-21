محمد اسماعيل - القاهرة - عبر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن فخره واعتزازه بانضمام خمسة من لاعبي فريقه إلى القائمة الأولية لمنتخب مصر استعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق 21 يونيو المقبل.
وأعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة أولية لمعسكر 6 يونيو القادم ضمت خمسة لاعبين من بيراميدز، وهم: أحمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، عبد الله السعيد، نبيل دونجا.
وفي بيان من بيراميدز للصحافيين قال تركي آل الشيخ:"انضمام خمسة لاعبين للمنتخب في أول موسم هو إنجاز كبير وتأكيد على أن بيراميدز إضافة هائلة لكرة القدم المصرية".
وأضاف آل الشيخ:"بيراميدز يمتلك نجوم وإدارة تسعى دائماً لتطوير الفريق بما يعود بالنفع والفائدة على الكرة المصرية بشكل عام".
وأنهى مالك بيراميدز:"أتمنى التوفيق للمنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، وأتمنى للاعبي بيراميدز إثبات نجاحهم خلال تواجدهم مع الفريق المصري، وأن يكون التوفيق حليقاً للفريق المصري".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام لاعبي بيراميدز للمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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