المنتخب يكشف لمصراوي أسباب اختيار علي وجابر وسليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

كشف تيتو جارسيا المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، سبب اختيار أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، وعمر جابر لاعب بيراميدز، ووليد سليمان صانع ألعاب الأهلي لقائمة المنتخب.

وأعلن أجيري في وقت سابق عن قائمة ضمت 25 لاعبا لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر خلال الفترة بين 21 الى 19 من شهر يوليو المقبل.

وقال مساعد أجيري في تصريحات لـ"الخليج 365": "نعتقد أن الثلاثي يمكن أن يعطوا للمنتخب حلول عديدة، كل منهم يمتلك مهارات مختلفة، لهذا قمنا بإختيارهم لقائمة المنتخب الأولية".

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وتابع "لم نفكر في عمر جابر كمدافع أيسر، نمتلك فتوح وأيمن أشرف، لكن عمر جابر يمكن أن يعطي لنا حلولا في الجانب الأيمن بجوار أحمد المحمدي".

وأكمل "أحمد علي هو هداف الدوري المصري، يمكن أن يمنحنا شيئا مختلفا ومميزا بجوار أحمد حسن كوكا ومروان محسن، لهذا قمنا بإختياره لقائمة المنتخب".

وواصل مساعد أجيري تصريحاته قائلا "وليد سليمان لاعب يمتلك خبرة كبيرة بجانب أنه صاحب موهبة ولاعب مميز للغاية ومن أفضل اللاعبين في مصر".

واختتم مدرب المنتخب حديثه عن لاعب الأهلي "نعلم أنه كان مصابا وغاب لمدة 3 أشهر، لكنه يلعب حاليا بشكل جيد مع الأهلي، ويمكن أن يعطي لنا العديد من الحلول".