رسميا.. الأهلي يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تشكيلات الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي للموسم الرياضي الجديد (2019-20).

وجاءت التشكيلات بناءً على الترشيحات المقدمة من رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، بصفته المسؤول الأول عن إدارة الألعاب الأخرى.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الثلاثاء أنه يجرى حاليًا إتمام التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، خلفًا للسلوفيني المقال نيكولا ماركوفيتش.

ووجه عبد القادر الشكر إلى كل أبناء النادي من المدربين والشخصيات التي لم يقع عليها الاختيار للتواجد في تشكيل الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للموسم الجديد، مؤكدا أن ذلك لا يعني التقليل من أي منهم.

وأوضح عبد القادر أن كل أبناء النادي من الكوادر الرياضية المختلفة يعتبرون قامات كبيرة ونماذج يحتذى بها من حيث الالتزام والكفاءة، وأن اختيارات الأجهزة التي تم الإعلان عنها جاء في ضوء احتياجات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى استمرار الجهود الكبيرة من أجل الاستعداد بشكل مميز والمنافسة على كل الألقاب والبطولات في الموسم الجديد.

وأتم مدير عام النشاط الرياضي تصريحاته مؤكدًا على اعتزاز النادي بكل أبنائه من مختلف الفرق الرياضية وثقته الكبيرة في قدراتهم، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية للأهلي للموسم الجديد على النحو التالي:

الطائرة "رجال":

- محمد مصيلحي مديراً فنياً.

- محمود فرج مديراً لقطاع الناشئين.

- محمد شعراوي مديراً للأكاديمية.

الطائرة "سيدات":

- حمدي الصافي مديراً فنياً.

- نور عطية مديراً لقطاع الناشئات.

السلة "رجال":

- سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني «تم الاتفاق معه بالفعل» بعد نهاية الموسم الرياضي.

- سيد مصطفى مديراً لقطاع الناشئين.

- طه الغنام مديراً للأكاديميات.

السلة "سيدات":

- علي هاشم مديراً فنياً.

- سيد صابر مديراً لقطاع الناشئات.

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اليد "رجال":

- عمر شوقي رئيساً للجهاز الفني.

- جاري إتمام التعاقد مع مدير فني أجنبي على مستوى يحقق طموحات الأهلي وجماهيره.

- تامر عادل مديراً لقطاع الناشئين.

- عبدالرحيم القليوبي مديراً للأكاديميات.

اليد "سيدات":

- ياسر صلاح مديراً فنياً.

- هالة زكي مديراً لقطاع الناشئات.

ألعاب القوى:

- ياسر داوود مديرًا فنيًا.

الجمباز:

- محمد فؤاد مديرا فنيا ومعه الخبير الأجنبي فيكتور أليكسيكوف.

تنس الطاولة:

- أشرف عبدالفتاح مديراً فنياً ومعه الخبير الأجنبي زانج شاولينج.

- فتحي عبده مديراً لقطاع الناشئين.

- عادل شومان مديراً لقطاع الناشئات.

الكاراتيه:

- مراد عاصم رئيساً لجهاز الكاراتيه.

ألعاب الماء:

- وائل عزت رئيساً لجهاز ألعاب الماء.

الاحتياجات الخاصة:

- العجمي سعيد المشرف العام على الاحتياجات الخاصة.

- مصطفى نوفل المشرف العام على الرياضة للجميع.