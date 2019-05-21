رمضان صبحي يرفض الهجوم علي اجيري رغم استبعاده من قائمة المنتخب

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي الهجوم على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني رغم عدم استدعاءه للقائمة التي تخوض بطولة أمم أفريقيا في شهر يونيو عدم استدعاءه للقائمة التي تخوض بطولة أمم أفريقيا في شهر يونيوالمقبل. وكتب رمضان صبحي عبر تويتر :" ‏كل التوفيق لمنتخبنا الوطني و كل الدعم للجهاز الفني و اللاعبين في كأس الأمم الأفريقية" .



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