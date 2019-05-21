زولا وفييرا يقودان تشكيل بتروجت أمام سموحة في الدوري

أعلن الجهاز الفني لبتروجت بقيادة محمد عودة التشكيل الذى سيخوض به لقاء سموحة في العاشرة مساء اليوم بستاد المكس بالإسكندرية ضمن الجولة 33 للدوري الممتاز. ضمن الجولة 33 للدوري الممتاز. ويضم التشكيل كل من : حراسة المرمى: محمد بونجا وفي الدفاع حمادة طلبه وحسام حسن وأحمد عبد الرسول ومروان النجار وفي الوسط: حميدو ماو ومحمد فييرا ومحمود عماد وأحمد عفيفي. وفي الهجوم : أحمد زولا وشكري نجيب.

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