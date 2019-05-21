الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى مرانه مساء اليوم بملعب فندق الاقامة بالاسكندرية، إستعدادًا لمواجهة الأهلى غدًا الأربعاء باستاد برج العرب ، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من بطولة الدوري المصري. وبدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يجتمع الجهاز الفنى مع اللاعبين لشرح كيفية التعامل مع تلك المباراة المرتقبة وتحفيزهم لاستمرار النتائج الإيجابية المحلية. الفنى مع اللاعبين لشرح كيفية التعامل مع تلك المباراة المرتقبة وتحفيزهم لاستمرار النتائج الإيجابية المحلية. وشهد المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية. واشتمل المران على كيفية الهجوم الخاطف لارباك الفريق المنافس ووضعه تحت ضغط واختتم بتقسيمة حماسية حيث حرص الجهاز الفنى على ايقافها عدة مرات لمنح اللاعبين التعليمات الفنية واصلاح الأخطاء. ويدخل الدراويش المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 73 نقطة.

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