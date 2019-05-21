تاكيس جونيس يعلن تشكيل وادي دجلة لموقعة حرس الحدود في الدوري

أعلن تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادي دجلة عن تشكيل فريقه الاساسي الذي يواجه حرس الحدود في المباراة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز . مساء اليوم علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز . ويضم تشكيل الفريق الدجلاوي كل من : محمد عبد المنصف، ياكوبو، بسام وليد، بيكهام، محمود مرعي، محمد عبد العاطي ، بوزاس فاسيليس، احمد سعيد، محمد هلال، ابراهيما نداي، حسام عرفات .

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